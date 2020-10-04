Шахтер и Десна после четырех туров набрали по 8 очков и отстали от лидеров УПЛ. "Горняки" забуксовали на старте сезона, что настораживает перед Лигой чемпионов, в которой команда Луиша Каштру попала в "группу смерти". Десна на прошлой неделе вылетела из еврокубков, уступив на выезде Вольфсбургу.

Черниговцы имели серьезные кадровые потери перед сегодняшним матчем. Конопля и Мудрик не могли играть из-за контракта с Шахтером, а Паст, Гитченко, Имереков и Хлебас пропускали встречу с подозрением на COVID-19.

Луиш Каштру выставил боевой состав – стоит отметить необычный треугольник Майкон-Патрик-Коваленко в центре поля. Виктор очень быстро оправдал свое появление на поле, забив уже в дебюте встречи после углового. Классная атака от бразильцев, подача с корнера, удар Мораеса хозяева заблокировали, а вот с добиванием Коваленко не справились.

Шахтер не побежал добивать соперника, а откатился в позиционную оборону средним блоком. Десна могла сразу отыграться, однако Тамм ударом головой немного не попал в дальний угол. Хозяева продолжили атаковать, пошла рваная игра на встречных курсах, возникали разрывы в задней линии "горняков".

Корниенко с острого угла стрелял по воротам (парировал голкипер), а уже через минуту из его зоны пришла результативная атака Десны. Черниговцы воспользовались свободным пространством на фланге – Тотовицкого остановили, но Гуцуляк подхватил мяч, проскочил в штрафную площадь и откинул назад под удар Мостового. Андрей ударом в касание расстрелял Пятова и сравнял счет!

Десна не сбавила обороты и начала давить на другую бровку гостей. Тотовицкий раз за разом накручивал Додо и обострял. Где было тонко, в итоге порвалось. Гуцуляк самостоятельно разорвал фланг Шахтера: качнул Додо, прокинул между ног Тайсону, проскочил в штрафной Майкона и прострелил на 11-метровую отметку. Тотовицкому оставалось просто попасть в ворота. Десна вышла вперед!

Тренерский штаб "горняков" никак не реагировал на такие провалы. Как следствие – Шахтер должен был пропускать в третий раз. Тотовицкий оставил в дураках Майкона и подключил Мостового, а тот вывел Будковского на свидание с Пятовым. Опытный голкипер выиграл дуэль и спас команду, но на поле был просто ужас. Луиш Каштру наблюдал за этим с каменным лицом.

К концу первого тайма Десна выстроила надежные редуты перед штрафной площадью и сдерживала соперника. Шахтер контролировал мяч, но ничего не создавал. Можно вспомнить лишь момент Мораеса, когда его нашли пасом из глубины, однако Жуниор не переиграл вратаря.

В перерыве Каштру сделал двойную замену, выпустив Соломона и Степаненко. Тараса действительно сильно не хватало в центре поля. Правда, он не очень уверенно вошел в игру: ошибался в передачах, не успевал на перехваты. Кардинальных изменений в игре не произошло, поэтому "горняки" провели очередную двойную замену – появились Тете и Фернандо.

Шахтер вроде бы и закрепился на чужой половине, но ничего интересного придумать не мог. Десна же прекрасно контратаковала. Гуцуляк выбил из глубины на Будковского, а тот опередил Матвиенко, вышел на ударную позицию и разрядил пушку над перекладиной. Через минуту роскошную возможность упустил Тотовицкий – мяч после рикошета полетел над воротами.

Соломон и Тете немного освежили атаку, однако Десна все равно очень грамотно сдерживала гостей. Слабые удары издалека от Тайсона и Тете не создали Литовке никаких проблем. Тайсон головой (!) замыкал навес Соломона – мяч разминулся с воротами.

Ключевым стал выход со скамейки запасных... Дентиньо! Он забил в первой же атаке, реализовав пас-конфетку от Тете. 20-летний вингер получил мяч на своей половине, элегантно обыграл трех соперников и протянул мяч в штрафную площадь. В общем, сделал гол для земляка. А Дентиньо забил впервые за год.

Концовка встречи превратилась в навал Шахтера. "Горняки" большими силами наседали на ворота Десны, однако вырвать победу им не удалось. Самым острым остался неточный удар Соломона. Черниговцы выстояли по крайней мере ничью, хотя заслужили даже на победу. Команды набрали по 9 очков и делят 3-4 места в турнирной таблице.