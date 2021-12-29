"4 января мы собираемся в Мариуполе. А уже 7 января вылетаем в Анталию. Домой вернемся 5 февраля. За это время мы проведем 5 спаррингов. Трое соперников уже известны.

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9 января играем с братиславским Слованом, 20 января будем "сражаться" с польским клубом Ракув, а 28 января померимся силами с сербской командой Пролетер. Возможно, уже на месте мы договоримся о проведении еще 1-2 матчей", – сказал Маркевич в комментарии изданию SportArena.

Напомним, Мариуполь ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков – в активе команды Маркевича четыре победы, четыре ничьи и пять поражений.

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