Украинские гранды, как и весь футбольный мир, почтили память легендарного бразильца.

Пеле последние месяцы провел в больнице, борясь с раком. К сожалению, тяжелое заболевание победило. Бразилец ушел в вечность 29 декабря в 82 года.

"Покои с миром": Роналду и Месси по-разному почтили легендарного Пеле

Динамо и Шахтер отреагировали на печальное известие. "Пеле. Король футбола. Покойся с миром, легенда", – написала прессслужба дончан. "Покойся с миром, король футбола", – добавили киевляне.

Бразилец остается единственным игроком, одержавшим три победы на чемпионатах мира. Более 20 лет профессиональной карьеры Пеле посвятил Сантосу.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили

Умер легендарный бразильский футболист Пеле



Почивай с миром, король футбола! #Pelé pic.twitter.com/na4QygIimc — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 29, 2022