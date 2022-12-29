Шахтер и Динамо отреагировали на смерть Пеле
29 декабря 23:36 - Читати українською
Украинские гранды, как и весь футбольный мир, почтили память легендарного бразильца.
Пеле последние месяцы провел в больнице, борясь с раком. К сожалению, тяжелое заболевание победило. Бразилец ушел в вечность 29 декабря в 82 года.
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Динамо и Шахтер отреагировали на печальное известие. "Пеле. Король футбола. Покойся с миром, легенда", – написала прессслужба дончан. "Покойся с миром, король футбола", – добавили киевляне.
Бразилец остается единственным игроком, одержавшим три победы на чемпионатах мира. Более 20 лет профессиональной карьеры Пеле посвятил Сантосу.
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