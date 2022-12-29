29 декабря в вечность отошел легендарный бразилец, сообщает AP News. Последние дни своей жизни он провел в больнице вместе со своей семьей, которая до последнего была с ним.

Сантос обновит эмблему в честь Пеле

Напомним, за последние годы жизни Пеле был вынужден регулярно наведываться в больницы. Поначалу бразилец длительное время лечился от болезни почек. Однако настоящим ударом стал рак толстой кишки. Осенью 2021 года ему сделали первую операцию и провели курс химиотерапии. Поэтому Король футбола чуть ли не ежемесячно ложился в клинику.

В конце концов справиться с болезнью не удалось. В апреле 2022-го у пациента обнаружили новые опухоли – на этот раз в легких, кишечнике и печени. Перманентные процедуры привели к тому, что иммунитет 82-летнего Пеле окончательно ослаб. В последнее время организм перестал отвечать на лечение. Медики сосредоточились на том, чтобы облегчить боль, перестав бороться с болезнью.

К слову, почти всю профессиональную карьеру Пеле провел в родном Сантосе, которому отдал более 20 лет своей жизни. 5 раз становился чемпионом Бразилии, по два раза выигрывал Кубок Либертадореса и Межконтинентальный кубок. Финальным аккордом в профессиональном спорте для него стали два сезона в МЛС в составе Нью-Йорк Космос, с которым также становился чемпионом.

Разные источники именно Пеле называют лучшим бомбардиром всех времен, приписывая ему более 1200 голов. А что точно не подлежит сомнению – это три победы на чемпионатах мира. Больше ни один игрок не может похвастаться таким достижением. Именно феноменальные успехи на Мундиалях принесли бразильцу статус Короля футбола.

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