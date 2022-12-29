"Выражаю глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье господина Эдсона Арантеса ду Насименту. Одного только "прощай" вечному королю Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая охватывает весь мир футбола в эту минуту.

Пеле умер – Король футбола годами боролся со страшной болезнью

Вдохновение для миллионов, образец вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Любовь, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимна во всех моментах, которые мы разделяли даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем навсегда останется в каждом из нас. Покойся с миром, король Пеле", – написал Роналду в Instagram .

Лионель Месси по сравнению с португальцем был очень лаконичным: "Покойся с миром, Пеле".

Король футбола скончался 29 декабря в больнице после продолжительной борьбы с раком. Ему было 82. Легенда является победителем трех чемпионатов мира вместе со сборной Бразилии.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили