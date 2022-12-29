Шахтар і Динамо відреагували на смерть Пеле
23:36 - Читать на русском
Українські гранди, як і весь футбольний світ, вшанували пам'ять легендарного бразильця.
Пеле останні місяці провів у лікарні, борючись із раком. На жаль, важке захворювання перемогло. Бразилець відійшов у вічність 29 грудня у 82 роки.
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Динамо і Шахтар відреагували на сумну звістку. "Пеле. Король футболу. Спочивай з миром, легендо", – написала пресслужба донеччан. "Спочивай з миром, королю футболу", – додали кияни.
Бразилець залишається єдиним гравцем, який здобув три перемоги на чемпіонатах світу. Понад 20 років професіональної кар'єри Пеле присвятив Сантосу.
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