"У меня закончился контракт с Мариуполем. Я помню эту историю, будто вчера. Тогда пришел в офис, и они мне дали новый контракт на 2 года. Зарплата там была не то что маленькая, вообще пустой контракт, можно сказать. Я сказал, что не буду подписывать, поскольку мне и раньше не повысили зарплату. Когда ты попадаешь в первую команду, то тебе автоматически повышали. Мне этого не сделали. Дали просто смех.

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Я им все это сказал и попросил свои документы. Вещи забрал и через неделю уехал в Киев. Действительно ли это испортило отношения между Ахметовым и Павловым? Не знаю, как они там разговаривали. В Мариуполе была куча тренеров Шахтера. Они звали меня еще когда я был в дубле, а через 3 месяца я дебютировал в УПЛ. Тогда меня тоже забирали, но я отказал, сказал, что хочу продолжать в Мариуполе. Все, больше после этого предложений не было. А нет, было. Когда с Мариуполем контракт закончился, это были Шахтер и Динамо. Я выбрал Динамо", – рассказал Шапаренко в интервью Владе Седан.

Напомним, 24-летний хавбек стал одним из лидеров Динамо, за которое пока провел 141 матч, оформив 18+15. В настоящее время Николай начинает реабилитацию после тяжелой травмы крестообразных связок колена.

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