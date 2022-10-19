– На Transfermarkt Шапаренко стоит 10 млн евро. Как думаешь, если завтра на стол положат эти деньги, то Игорь Михайлович тебя отпустит?

– Нет нет. Сейчас с этой ситуацией может и отпустил бы, но, думаю, надо немного больше.

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– Возможно, вы говорили об этом с Игорем Михаловичем. Может быть, он тебе называл какую-то сумму, нижнюю границу?

– Нет, о суммах он мне не говорил. Не было, что там условно 20 миллионов, и я отпущу тебя. Он сказал, что будет предложение, и я тебя отпускаю. Я ему верю, он меня не подводил, все выполнял, что обещал по сей день.

– Эвертон предложил за Миколенко солидную сумму, и Виталия отпустили с почестями. С Цыганковым ситуация иная. Витя мог уйти еще прошлым летом, теперь есть возможность перехода свободным агентом, ведь контракт с Динамо истекает. Для тебя важно заработать деньги для Динамо, как это сделал Ярмоленко?

– Да, важно. Динамо дало мне футбольную жизнь, национальную сборную, Лигу чемпионов. Я очень хочу их отблагодарить за все и буду только рад, если какой-нибудь клуб заплатит за меня Динамо хорошие деньги, – признался Шапаренко в интервью Владе Седан.

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