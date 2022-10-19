"У мене закінчився контракт з Маріуполем. Я пам'ятаю цю історію, наче вчора. Тоді прийшов до офісу, і вони мені дали новий контракт на 2 роки. Зарплатня там була не те що мала, взагалі порожній контракт, можна сказати. Я сказав, що не буду підписувати, бо мені й раніше не підвищили зарплатню. Коли ти потрапляєш у першу команду, то тобі автоматично підвищували. Мені цього не зробили. Дали просто сміх.

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Я їм це все сказав і попросив свої документи. Речі забрав і через тиждень поїхав до Києва. Чи справді це зіпсувало стосунки між Ахметовим і Павловим? Не знаю, як вони там розмовляли. У Маріуполі була купа тренерів Шахтаря. Вони кликали мене ще коли я був у дублі, а через 3 місяці я дебютував в УПЛ. Тоді мене також забирали, але я відмовив, сказав, що хочу продовжувати у Маріуполі. Все, більше після цього пропозицій не було. А ні, була. Коли з Маріуполем контракт закінчився, то були Шахтар і Динамо. Я вибрав Динамо", – розповів Шапаренко в інтерв'ю Владі Седан.

Нагадаємо, 24-річний хавбек став одним з лідерів Динамо, за яке поки провів 141 матч, оформивши 18+15. Наразі Микола розпочинає реабілітацію після важкої травми хрестоподібних зв'язок коліна.

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