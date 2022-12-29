Донецкий клуб заинтересован в подписании вингера Аякса Давида Нереса. В переговорах есть небольшой прогресс.

Украинский и нидерландский гранды уже несколько недель ведут переговоры по поводу трансфера 24-летнего бразильца, утверждает Goal . Уже есть заметный прогресс.

"Стороны не договорились", – Довбык был близок к переходу в Шахтер

Несмотря на отклонение первого предложения по Нересу, Шахтер уже готовит второе – финансово более привлекательное. "Горняки" будут готовы заплатить около 15 миллионов евро, а вот Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн.

Стороны обсуждают и то, какой будет сумма трансфера – будет зависеть от достижений или будет фиксированной. Дончане также готовы оставить Аяксу часть экономических прав на Давида.

К слову, вингер выступает за "Божьих сыновей" с 2017-го, в этом сезоне провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Также у Давида Нереса есть в активе 7 поединков за сборную Бразилии.