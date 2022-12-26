"Я ездил лет в 13 или 14 в Шахтер. Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался.

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Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу Шахтеру и мне нужно возвращаться домой. Я понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся", – сказал Довбик для программы BurBuzz.

Действующий контракт Артема с СК Днепр-1 рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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