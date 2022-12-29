Донецький клуб зацікавлений у підписанні вінгера Аякса Давіда Нереса. У перемовинах є невеликий прогрес.

Український та нідерландський гранди вже кілька тижнів ведуть перемовини щодо трансферу 24-річного бразильця, стверджує Goal. Вже є помітний прогрес.

"Сторони не домовились", – Довбик був близький до переходу в Шахтар

Попри відхилення першої пропозиції щодо Нереса, Шахтар вже готує другу – фінансово привабливішу. "Гірники" будуть готові заплатити близько 15 мільйонів євро, а от Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн.

Сторони обговорюють і те, якою буде сума трансферу – залежатиме від досягнень чи буде фіксованою. Донеччани також готові залишити Аяксу частину економічних прав на Давіда.

До слова, вінгер виступає за "Божих синів" з 2017-го, цього сезону провів 22 матчі, відзначився чотирма голами й двома асистами. Також Давід Нерес має у своєму активі 7 поєдинків за збірну Бразилії.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву