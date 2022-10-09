Если честно, то хотелось бы сыграть в Киеве на НСК Олимпийский. Или на Таврии в Симферополе. В данной ситуации мы на 100% поддерживали Шахтер во всех их начинаниях. Я уверен, что они нас тоже. Мы друг друга в соцсетях с чем-то поздравляли.

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Мы сидели с командой и смотрели: "А что сделали они? Вот прикольно, это круто. Блин, мы это хотели, а они уже сделали!" Мне очень понравилось, что сделал Шахтер на матче с Олимпиакосом. Ну, как понравилось – с профессиональной точки зрения, потому что ни одному нормальному человеку понравиться это не может. Кажется, тогда была трагедия с драмтеатром в Мариуполе, и они разложили на сиденьях детские игрушки. Не дай бог, чтобы в жизни любого человека была эта эмоция. Но, к сожалению, в нашей жизни это все есть", – сказал Радуцкий в интервью Tribuna.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо в рамках 7-го тура УПЛ состоится через неделю, 16 октября. Ранее его планировали провести в Лондоне, но смерть королевы Елизаветы парализовала Великобританию на 2 недели и от идеи пришлось отказаться по организационным причинам.

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