Шахтер готов продать Веллингтона Нема – бразилец хочет покинуть клуб

Полузащитник дончан Веллингтон Нем может вскоре покинуть Украину.

Бразилец выразил желание покинуть Шахтер и уже сообщил об этом руководству клуба. "Горняки" готовы отпустить хавбека и ждут предложений по игроку, информирует Globo Esporte.

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Веллингтон предпочитает вернуться в Бразилию. Более того, он хочет, чтобы его трансфер оформили в ближайшее время, ведь трансферное окно там закрывается 3 апреля.

Сообщается, что Немом интересовались клубы из Японии и ОАЭ. Однако Шахтер пока не получал официальных предложений по трансферу.

Отметим, 27-летний полузащитник защищает цвета Шахтера с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл за дончан 13 матчей и забил 1 гол. Его контракт с украинским клубом действует до июня 2020 года.

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