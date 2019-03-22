Шахтар готовий продати Веллінгтона Нема – бразилець хоче покинути клуб

Півзахисник донеччан Веллінгтон Нем може незабаром покинути Україну.

Бразилець виявив бажання покинути Шахтар та вже повідомив про це керівництву клубу. "Гірники" готові відпустити хавбека та чекають пропозицій щодо гравця, інформує Globo Esporte.

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Велінгтон воліє повернутися в Бразилію. Більше того, він хоче, щоб його трансфер оформили найближчим часом, адже трансферне вікно там зачиняється 3 квітня.

Повідомляється, що Немом цікавилися клуби з Японії та ОАЕ, однак Шахтар поки не отримував офіційних пропозицій щодо трансферу Нема. Зазначимо, 27-річний півзахисник захищає кольори Шахтаря з 2013 року. У поточному сезоні він зіграв за донеччан 13 матчів та забив 1 гол. Його контракт з українським клубом діє до червня 2020 року.

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