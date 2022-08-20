Михаил Мудрик находится в списке целей лондонского клуба, утверждает Media Foot Marseille.

Ротань – о трансфере Мудрика в Европу: "Он не может прийти и сразу дать результат Месси, но имеет такой потенциал"

Арсенал очень ярко начал сезон, но не прочь усилить атаку молодыми яркими исполнителями. Шахтер оценивает свою жемчужину в сумму около 20 млн евро, хотя никаких предложений от "канониров" пока не было. В трансфере хавбека лично заинтересован главный тренер Микель Артета, ранее лоббировавший подписание другого украинца – Александра Зинченко.

Напомним, 21-летним Мудриком интересовались Байер, Ювентус, Брентфорд и Ницца, но ни одному из этих клубов не удалось удовлетворить запросы Шахтера.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?