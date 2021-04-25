Главный тренер Шахтера Луиш Каштру попал в неловкую ситуацию во время поединка 23-го тура УПЛ против Александрии.

В ходе встречи защитник Шахтера Валерий Бондарь получил травму, и его вынесли на носилках, поэтому Каштру пришлось выпускать Витао.

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Эта замена привела к еще одной – Додо уступил место на поле Сергею Болбату. Это было обусловлено тем, что на поле оставалось только три украинца: Степаненко, Марлос и Трубин, поэтому выход Болбата фактически спас дончан от технического поражения. Отметим, что перед поединком "горняки" потеряли Кривцова и Жуниора Мораеса.

Добавим, что после первого тайма Шахтер уступает Александрии – единственным голом с пенальти отличился воспитанник "горняков" Гречишкин.

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