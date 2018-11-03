Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер Донецк принимает Динамо Киев в Харькове в 14-м туре чемпионата Украины 2018/19. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игру транслирует канал "Футбол 2". Шахтер возглавляет таблицу, набрав 34 очка. У Динамо 29 баллов и второе место. Отметим, что Паулу Фонсека ни разу не побеждал еще Александра Хацкевича в рамках УПЛ.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

Травмированный капитан "горняков" Тайсон оказался в запасе, а другой лидер Марлос вообще не попал в заявку. при их отсутствии с капитанской повязкой выходит Тарас Степаненко, восстановился от повреждения в последний момент.

У Динамо в основе ни одного номинального форварда (эту позицию закрывает крайний полузащитник Вербич), а бразильский защитник Сидклей снова выходит на позиции вингера. Капитан киевского клуба Сергей Сидорчук оказался в запасе.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (к), Майкон – Болбат, Патрик, Дентиньо – Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Матвиенко, Тайсон, Веллингтон Нем, Коваленко, Тотовицкий

Динамо: Бойко – Кендзера, Миколенко, Бурда, Пиварич – Шепелев, Буяльский – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Морозюк, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Супряга

Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ