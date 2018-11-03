Шахтер – Динамо: Коваленко невероятным голом принес "горнякам" победу

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко отличился шикарным голом в поединке 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Шахтер победил Динамо в центральном матче 14 тура УПЛ. Пропустив первыми, подопечные Паулу Фонсеки одержали волевую победу благодаря голам Жуниора Мораеса и Виктора Коваленко.

Шахтер – Динамо – видео голов

Особенно красивым получился мяч Коваленко, который был забит на 90+5 минуте. После ошибки Морозюка и скидки Мораеса Коваленко, который вышел на замену, отправил мяч практически в дальнюю "девятку" ворот Дениса Бойко.

Благодаря этой победе Шахтер увеличил отрыв от Динамо уже до 8 очков и закрепился на первом месте в УПЛ.

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