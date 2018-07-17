Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2018

Матч за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо состоится в Одессе 21 июля. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо состоится 21 июля в Одессе на стадионе Черноморец. Начало игры – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стала известна дата проведения матча Динамо – Шахтер в рамках 3 тура УПЛ

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч:

Авторитетная букмекерская контора Bwin считает, что фаворитом поединком является Шахтер. Победа "горняков" в основное время оцениваются коэффициентом 2.25, а коэффициент на триумф Динамо составляет 3.00.

На победу Шахтера по итогам серии послематчевых пенальти коэффициент 1.60, киевлян – 2.20.

Отечественная компания Фаворит дает похожие коэффициенты. Победа Шахтера в основное время оценивается в 2.15, Динамо – 3.00. По итогам серии пенальти на Шахтер предлагают коэффициент 1.63, на Динамо – 2.29.

Золотой мальчик Сиприано, который отказал Барселоне: кого подписал Шахтер на позицию лидера клуба

Напомним, в сезоне 2017/18 Шахтер стал чемпионом Украины и выиграл национальный Кубок. Динамо удовлетворилось вторым местом в УПЛ и финалом Кубка. В Суперкубке Украины Динамо и Шахтер провели между собой уже 10 матчей, в которых одержали по 5 побед.

Всего же у Шахтера 8 побед в Суперкубке Украины, у Динамо – 6.