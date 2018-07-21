Шахтер – Динамо: стартовые составы на Суперкубок Украины 2018, дебютанты в обеих командах

Шахтер и Динамо встречаются в матче за Суперкубок Украины 2018. Александр Хацкевич и Паулу Фонсека назвали составы на игру. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию матча.

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо стартуют в субботу, 21 июля, в 21:00. Отметим, что в стартовом составе действующих чемпионов Украины выходит Олег Данченко, который вернулся из аренды в Анжи, а также летние новички – Фернандо Педро и Жуниор Мораес, пришедший из стана сегоднешнего соперника.

Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2018

За Динамо в официальном матче дебютирует бразильский полузащитник Че Че. В основе также Тамаш Кадар, которого сватают в Зенит.

Шахтер: Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (к), Алан Патрик – Марлос, Коваленко, Фернандо – Мораес

Запасные: Алексей Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Зубков, Болбат, Тотовицкий

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Цыганков (к), Че Че, Вербич – Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Шапаренко, Русин