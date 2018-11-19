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Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

20:10 139 Читати українською
Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника
Лукас Рибейро / Витория

Сразу 2 украинских клуба хотят приобрести 19-летнего бразильского защитника Лукаса Рибейро.

Гранды украинского футбола Шахтер и Динамо заинтересованы в приобретении бразильского защитника Лукаса Рибейро, сообщает бразильское издание Сorreio24.

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Сообщается, что кроме украинских клубов глаз на перспективного бразильца "положили" Бенфика, Севилья, Валенсия, Бетис и мадридский Атлетико.

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Лукас Рибейро является центральным защитником бразильской Витории, которая выступает в Серии А. В текущем сезоне игрок провел за свою команду 13 матчей, результативными действиями не отличался. Контракт Рибейро с Виторией действуюет до 2021 года.

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