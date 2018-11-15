Цыганков заинтересовал два клуба Серии А – цена вопроса 20 млн, – скаут

Скаут итальянского Кальяри Алекс Великих рассказал, что итальянские клубы интересуются капитаном Динамо и рассказал, сколько за потенциальный трансфер Виктора может получить Динамо.

"Наиболее перспективный и готовый футблоист в Украине на данный момент – Виктор Цыганков. Наиболее перспективным футболистом, который имеет потенциал роста – Викентий Волошин (представляет Динамо U-19 – прим. "Ф24"). Мудрик на данный момент является наиболее готовым в своем возрасте футболистом в Европе.

Считаю, что акклиматизируется Цыганков в Европе очень быстро. Но будет зависеть, в какой чемпионат он перейдет и в какую команду.

К лету он еще железно останется в Динамо и будет выступать в еврокубках, приобретая второй год европейский опыт. Это важно для его становления. На следующий год, если киевляне не пробьются в Лигу чемпионов и не будут усилены футболистами, которые умеют играть, чтобы он не выглядел единственным светлым пятном на фоне других футболистов, ему стоит задуматься. Потому что в европейском футболе, если ты не играешь в мяч, ты не интересен топ-клубам. Соответственно, Цыганков сейчас интересен.

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Клуб, в который может перейти Виктор, должен будет играть в футбол. Не в антифутбол. И должен выступать в еврокубках. Цыганкову нужны еврокубки. Трансфер Цыганкова? Все опять-таки зависит от цены. Я не могу раскрывать много деталей, потому что это не корректно с моей стороны. Это не касается Кальяри. Кальяри на данный момент не тот клуб, который рассматривает Цыганкова. Потому что вложения в Виктора в районе 20 млн. Вложить в игрока столько сейчас Кальяри себе не позволит. Но другие итальянские клубы – да.

20 млн – это предельная цена, за которую этот футболист был бы интересен. Выше 20 мдн для итальянских клубов вряд ли возможно. Насколько я знаю, сейчас два итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение", – передает слова Великих ua-football.

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