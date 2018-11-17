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Шахтер поборется с Боруссией Д за хавбека Коринтианса Педринью

14:47 88 Читати українською
Шахтер поборется с Боруссией Д за хавбека Коринтианса Педринью
Педринью / Фото: соцсети

Донецкий Шахтер хочет усилить центральное звено команды.

Донецкий Шахтер дортмундская Боруссия хотят подписать контракт с 20-летним игроком Коринтианса Педринью, сообщает FOX Sports.

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Трансфер талантливого футболиста оценивается в 7 млн евро.

По информации источника, сам игрок хочет продолжить карьеру в Бундеслиге, однако не исключает возможность переезда в Украину.

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Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Шахтер Шахтер Коринтианс Коринтианс Видеоновости
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