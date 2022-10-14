Шахтер и Динамо встречаются в первом Классическом за год. Где и на каком канале смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Поединок проходит в рамках 7 тура УПЛ 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Несмотря на многочисленные спекуляции, место встречи не изменилось – команды выйдут на газон Арены Львов.

Таблица коэффициентов: Динамо снова подводит, Украина теряет стратегическое место и еврокубковую квоту – что дальше

Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Номинальным хозяином отчетного матча будет Шахтер. Дончане входят в телепул, транслятором которого является Setanta Sports. Компания приняла решение, что матч Шахтер – Динамо будут транслироваться эксклюзивно на OTT-платформе setantasports.com. Для просмотра поединка требуется подписка.

Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ команды провели по 5 матчей. Шахтер терял очки только однажды (ничья против Металлиста 1925). Динамо стартовало с двух поражений (от СК Днепр-1 и Зари), но сумело в дальнейшем одержать три победы. Следовательно, перед очным матчем киевляне отстают от "горняков" на 4 очка.

"Після Реала голова може піти обертом": правильна ставка Шахтаря, визначальна "трієчка" і парадокс імені Динамо