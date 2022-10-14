Шахтар і Динамо зустрічаються у першому Класичному за рік. Де і на якому каналі дивитися матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Двобій відбувається у рамках 7 туру УПЛ 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Попри численні спекуляції місце зустрічі не змінилося – команди вийдуть на газон Арени Львів.

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Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Номінальним господарем звітного матчу буде Шахтар. Донеччани входять до телепулу, транслятором якого є Setanta Sports. Компанія ухвалила рішення, що матч Шахтар – Динамо будуть транслювати ексклюзивно на OTT-платформі setantasports.com. Для перегляду поєдинку потрібна відповідна підписка.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні УПЛ команди провели по 5 матчів. Шахтар втрачав очки лише одного разу (нічия проти Металіста 1925). Динамо стартувало з двох поразок (від СК Дніпро-1 та Зорі), але зуміло надалі здобути три перемоги. Відтак, перед очним матчем кияни відстають від "гірників" на 4 очки.

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