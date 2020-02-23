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Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна

20:29 154 Читати українською
Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна
Шахтер – Десна – видео гола и обзор матча

Шахтер обыграл Десну в центральном матче 19 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер – Десна.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

Единственный гол в матче "горняки" забили 90+4 минуте – комбинацию с участием Мораеса и Тайсона красивым ударом пяткой завершил Марлос. Для игрока сборной Украины этот гол стал 9 в текущем розыгрыше УПЛ.

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Матч также запомнился отмененным голом Десны после просмотра видеоповтора – во втором тайме арбитр Евгений Арановский не засчитал точный удар Гуцуляка.

Отметим, что после этого матча Шахтер продолжает уверенно лидировать в УПЛ, опережая Динамо на 14 очков. Десна занимает 4 место.

Шахтер вырвал победу над Десной – дебют VAR спас "горняков", эффектный гол Марлоса поставил точку

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Теги
Десна Десна Видеоассистент арбитра (VAR) Шахтер - Десна Шахтер Шахтер Марлос Марлос Видеоновости УПЛ
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