Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна

Шахтер обыграл Десну в центральном матче 19 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер – Десна.
Единственный гол в матче "горняки" забили 90+4 минуте – комбинацию с участием Мораеса и Тайсона красивым ударом пяткой завершил Марлос. Для игрока сборной Украины этот гол стал 9 в текущем розыгрыше УПЛ.
Каштру прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR
Матч также запомнился отмененным голом Десны после просмотра видеоповтора – во втором тайме арбитр Евгений Арановский не засчитал точный удар Гуцуляка.
Отметим, что после этого матча Шахтер продолжает уверенно лидировать в УПЛ, опережая Динамо на 14 очков. Десна занимает 4 место.
Шахтер вырвал победу над Десной – дебют VAR спас "горняков", эффектный гол Марлоса поставил точку