Каштру прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал матч против Десны, в котором его команда вырвала победу на последних минутах.

"Сложный матч. Знали, что так будет. Встречи между еврокубками всегда сложные, из-за соперника она стала еще сложнее. Десна показала силу в первой части сезона, она усложнила нам задачу.

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Было трудно в первом матче против Десны, сегодня тоже. Несмотря на то, что мы доминировали большую часть времени, а Десна практически не создавала моментов. Сложный матч с заслуженным победителем. Ожидали, что Десна будет играть выше. Но они сели и закрылись, создали нам трудности.

VAR показывает правду. Против Аталанты из-за сантиметров не засчитали наш гол. С Бенфикой тоже. Сегодня не засчитали гол Десны. Против Аталанты пришлось принять это решение, против Бенфики пришлось принять, здесь тоже нужно принять. Картинка не врет.

Нужно привыкать к новым технологиям, к новым способам, современного футбола, чтобы донести правду. Даже если это будет нехорошо для нас – я приму", – сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором тайме при счете 0:0 Десна забила гол, который после применения VAR отменил арбитр Евгений Арановский, зафиксировав офсайд у Александра Флиппова.

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