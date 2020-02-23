Шахтер – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – серьезная ротация от Каштру

Шахтер принимает Десну в рамках 19-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Донецкий Шахтер начинает вторую часть чемпионата Украины домашним матчем против черниговской Десны. Прямая трансляция поединка Шахтер – Десна доступна на телеканале "Футбол". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Десна стала главным открытием осенней части сезона и претендует на еврокубки. Шахтер в четверг одолел Бенфику в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, а на следующей неделе летит на ответный матч в Португалию.

Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан

"Горняки" имеют комфортное преимущество на вершине турнирной таблицы УПЛ, поэтому Луиш Каштру против черниговцев использовал серьезную ротацию. По сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе Шахтера 7 новых футболистов.

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко – Тете, Антонио, Патрик, Коноплянка – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Исмаили, Тайсон, Марлос, Майкон, Сикан.

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк – Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Кузык, Хлебас, Старенький, Будковский, Западня.

Динамо – Ворскла: Максимов переигрывает Михайличенко, VAR не понадобился несмотря на отмену гола, герои сборов тянут