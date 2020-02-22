Динамо дожало аутсайдера УПЛ благодаря суперголам Вербича и Буяльского

Динамо Киев принимает Ворсклу в первом официальном матче 2020 года. Счет и обзор матча УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Это историческая игра для украинского футбола. На стадионе Динамо при пустых трибунах дебютировала система VAR. В первом круге команда Михайличенко разгромила полтавский клуб 5:0. Но сейчас у Ворсклы новый тренер. Экс-динамовец Юрий Максимов на зимних сборах результатами своей команды не впечатлил. Только 1 матч ворскляне выиграли (против узбекского Насафа), 4 свели вничью, а 2 проиграли. Статистика киевлян выглядела значительно ярче (8 побед, 5 разгромов, по 2 поражения и ничьи).

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция исторического матча УПЛ

Скупым на моменты выдался стартовый 10-минутный отрезок. Динамовцы высоко прессинговали и владели мячом более 60% времени. Кане пробил издали в руки Бущану. Первый удар в матче в активе Ворсклы, но совсем без остроты. Буяльский обыгрался с Вербичем и прорывался во вратарскую – Чеснаков не пропустил. Шабанов смело пошел вперед и забил, но Дуэлунд отдал ему в чистый офсайд. Русин дважды попытался прорваться по правому полуфлангу, осиротевшему без Цыганкова, который не попал даже в заявку. Вербич легко обошел Кане, но пробил очень неточно. Первый выстрел Динамо за 20 минут. Киевляне стабильно входят в штрафную гостей, однако там их ждет целая армия. Так что первая половина тайма – без ударов, без моментов.

Классный пас из глубины от Буяльского, который перед тем поймал соперника на плохом приеме мяча. Впрочем, и Дуэлунд ответил тем же. Ворскла создала самый интересный момент матча за 25 минут. Перевод на правый фланг, подключение защитника и пас. Попов оставил Кулача одного на 11 метрах. Повезло, что экс-форвард Шахтера пробил в Бущана. Буяльский заработал острый стандарт на границе штрафной. Вербич пробил в стенку, не идет игра у словенца, едва ли не главный претендент на замену. Беньямин упал в борьбе с трио полтавчан. Дуэлунд со штрафного пробил в верхний угол, но недостаточно сильно. Первое попадание в створ для Динамо за 35 минут.

Сидорчук разрезал оборону одним пасом. Миколенко на свидании с голкипером пробил во внешнюю сетку. Шла 40-я минута, Киев создал первый по-настоящему голевой момент... Дуэлунд издалека слабо пробил во вратаря. Можно было разыграть быструю атаку гораздо интереснее. Где-то насчитали статистики от "2+2" целых 8 ударов Динамо против 2 у Ворсклы. Цифры попаданий в створ лучше отражают картину матча – 3:2, вполне нулевая игра до перерыва, по моменту у каждой команды.

Оживленное начало второго тайма. Буяльский выиграл борьбу у нескольких оппонентов, после чего Дуэлунд отдал на Вербича в штрафной. Удар в штангу от рук голкипера, арбитры не видят очевидный угловой. Буяльский с Шепелевым разыграли на правом фланге, вратарь Ворсклы слишком нервно сыграл на перехвате, но к Русину мяч не добрался. Оригинальный гол забивает Динамо. Русин отдал направо, Буяльский с фланга вместо навеса закрутил в ворота.

Вербич сначала создал момент для дальнего удара Дуэлунда, а затем выиграл верховую борьбу сам. Вот это уже Беньямин, которого мы все знаем. Вратарь гостей работает в поте лица – за первые 10 минут второго тайма сразу 4 выстрела по его воротам, значительно больше контроля мяча от хозяев, плюс возросло качество передач. Степанюк после углового пробил в руки Бущану, пытаясь перебросить кипера киевлян.

Классный розыгрыш Вербича с Буяльским. Виталий сбросил под удар, словенец пробил с носка – рядом со штангой. Интересный момент. После перерыва Беньямин все чаще создает остроту в зоне правого инсайда, где комбинирует и создает численное большинство с Буяльским или смещаясь в центр как центрфорвард. Сенсационный ответ Ворсклы на 63-й. Шабанова и Миколенко удалось вытащить Шехичу, поэтому Пердута подал без помех, а Степанюк Степанюк перевисел Попова и замкнул в гордом одиночестве. Напомним, после победы над Мариуполем Заря выйдет на второе место в случае ничьей в Киеве. По иронии судьбы 3 очка команде Скрипника принесли гол и ассист арендованных динамовцев.

Мариуполь и Заря возобновили УПЛ победой команды Скрипника – гол дебютанта, ассист и шедевр динамовцев

Миколенко классно прошел по левому флангу и отдал в центр, однако Караваеву, который заменил Дуэлунда, не позволили замкнуть в пустые ворота. Якубу остро навесил, Бущан сбросил на чужого, но Пердута не смог прицельно пробить. Де Пена заменил Шепелева на последние 15 минут. Перспективный заброс Де Пены из глубины, Караваев проиграл борьбу в чужой штрафной. Вербичи неплохо приложился издали. Снаряд просвистел рядом с девяткой. Ворскла спокойно защищается на финише матча и даже успевает огрызаться. Заработал Якубу стандарт, хорошая замена от Максимова. Бущан визжит на парня, который замедлил с подачей мяча. Много нервов у Динамо, мало удачных действий вблизи противоположной штрафной.

Роскошный гол Вербичи боковыми ножницами на 90+1-й. Шабанов наконец-то быстро начал атаку. Буяльский отдал за спины. Русин пробил, а словенец забил свой 7-й гол в сезоне.