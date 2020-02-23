toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – серйозна ротація від Каштру

16:13 1381 Читать на русском
Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – серйозна ротація від Каштру
Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ 23.02.2020

Шахтар приймає Десну в рамках 19-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

 

Донецький Шахтар розпочинає другу частину чемпіонату України домашнім матчем проти чернігівської Десни. Пряма трансляція поєдинку Шахтар – Десна доступна на телеканалі "Футбол". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Десна стала головним відкриттям осінньої частини сезону та претендує на єврокубки. Шахтар у четвер здолав Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, а наступного тижня летить на матч-відповідь у Португалію.

Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан

"Гірники" мають комфортну перевагу на вершині турнірної таблиці УПЛ, тому Луїш Каштру проти чернігівців використав серйозну ротацію. У порівнянні з попереднім матчем у стартовому складі Шахтаря 7 нових футболістів.

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко – Тете, Антоніо, Патрік, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Ісмаїлі, Тайсон, Марлос, Майкон, Сікан.

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Гуцуляк – Філіппов.

Запасні: Литовка, Єрмаков, Кузик, Хльобас, Старенький, Будківський, Западня.

Динамо – Ворскла: Максимов переграє Михайличенка, VAR не знадобився попри скасування гола, герої зборів тягнуть

blog_ava
Суркіс відверто оцінив рівень Дуелунда
09:50
5566
Теги
Шахтар Шахтар Десна Десна Шахтар - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Шахтар
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук