Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – серйозна ротація від Каштру

Шахтар приймає Десну в рамках 19-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Донецький Шахтар розпочинає другу частину чемпіонату України домашнім матчем проти чернігівської Десни. Пряма трансляція поєдинку Шахтар – Десна доступна на телеканалі "Футбол". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Десна стала головним відкриттям осінньої частини сезону та претендує на єврокубки. Шахтар у четвер здолав Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, а наступного тижня летить на матч-відповідь у Португалію.

Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан

"Гірники" мають комфортну перевагу на вершині турнірної таблиці УПЛ, тому Луїш Каштру проти чернігівців використав серйозну ротацію. У порівнянні з попереднім матчем у стартовому складі Шахтаря 7 нових футболістів.

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко – Тете, Антоніо, Патрік, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Ісмаїлі, Тайсон, Марлос, Майкон, Сікан.

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Гуцуляк – Філіппов.

Запасні: Литовка, Єрмаков, Кузик, Хльобас, Старенький, Будківський, Западня.

Динамо – Ворскла: Максимов переграє Михайличенка, VAR не знадобився попри скасування гола, герої зборів тягнуть