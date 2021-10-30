"Горняки" вышли вперед на 9 минуте благодаря голу Соломона, замкнувшего передачу Додо на дальней стойке. Впрочем, Безбородько на 23 минуте убежал от защитников Шахтера и точно пробил в дальний угол. Очень скоро Судаков снова вывел вице-чемпиона Украины вперед, классно попав в дальнюю девятку.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне

А после перерыва Шахтер добил соперника: сначала Тете удался точный удар, залетевший от штанги в ворота. Через минуту Судаков отобрал мяч на фланге и выкатил на свободного Фернандо в центре штрафной – тому оставалось попасть в ворота.