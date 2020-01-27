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Шахтер дал понять Тайсону, что клуб должен быть превыше всего, – Шелаев

09:20 372 Читати українською
Шахтер дал понять Тайсону, что клуб должен быть превыше всего, – Шелаев
Тайсон / ФК Шахтер

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от первого спарринга Шахтера на тренировочном сборе против Леха (1:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Лех
16:00 25:01:2020
завершено
 

"Победа над Лехом дала положительный эмоциональный фон и уверенность Луишу Каштру в том, что до этого на тренировках все делалось правильно. Думаю, тренерский штаб Шахтера внимательно смотрел на взаимодействие футболистов во всех линиях, на выход из-под прессинга.

Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча

На начальном этапе оппонент должен быть по зубам, из тех, кто не способен сильно сопротивляться. В игру "горнякам" нужно было входить плавно. Как по мне, у Шахтера все получилось, и Каштру задействовал в этом процессе максимум исполнителей.

Отсутствие капитанской повязки у Тайсона? Каждый сделал свой выбор. Тайсон хочет уйти, а Шахтер защищает себя как может. Руководство "горняков" дает всем понять: клуб должен быть превыше всего", – поделился Шелаев в интервью Команда№1.

Напомним, Шахтер минимально переиграл Лех (1:0) в первом спарринге, а Тайсон провел игру без капитанской повязки.

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Теги
Товарищеские матчи Зимние сборы Шахтер - Лех Олег Шелаев Олег Шелаев Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер
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