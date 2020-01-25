Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча

Шахтер победил Лех в контрольном матче на тренировочных сборах. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Лех.

Товарищеский матч

Шахтер – Лех – 1:0

Гол: Кривцов, 50

Лех начал игру активнее, но Шахтер перехватил инициативу ближе к перерыву. А в начале второй половины "горняки" вышли вперед в счете, после подачи Болбата и рикошета от защитника Кривцов закатил мяч в угол ворот. Этот гол стал единственным в матче, и Шахтер праздновал победу в первом спарринге на этом сборе.

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Отметим, что уже завтра "горняки" проведут второй спарринг против сербской Войводины, начало в 16:00.