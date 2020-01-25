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Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча

19:25 98 Читати українською
Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча
Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча 25 января 2020 / официальный сайт Шахтера

Шахтер победил Лех в контрольном матче на тренировочных сборах. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Лех.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Лех
16:00 25:01:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Лех – 1:0

Гол: Кривцов, 50

Лех начал игру активнее, но Шахтер перехватил инициативу ближе к перерыву. А в начале второй половины "горняки" вышли вперед в счете, после подачи Болбата и рикошета от защитника Кривцов закатил мяч в угол ворот. Этот гол стал единственным в матче, и Шахтер праздновал победу в первом спарринге на этом сборе.

Шахтер выиграл свой первый матч в 2020 году – дебюты украинцев, вспышки Коноплянки и нового форварда

Отметим, что уже завтра "горняки" проведут второй спарринг против сербской Войводины, начало в 16:00.

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