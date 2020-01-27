Шахтар дав зрозуміти Тайсону, що клуб має бути понад усе, – Шелаєв

Колишній півзахисник збірної України Олег Шелаєв поділився враженнями від першого спарингу Шахтаря на тренувальному зборі проти Леха (1:0).

"Перемога над Лехом дала позитивний емоційний фон і впевненість Луїшу Каштру в тому, що до цього на тренуваннях все робилося правильно. Думаю, тренерський штаб Шахтаря уважно дивився на взаємодію футболістів у всіх лініях, на вихід з-під пресингу.

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На початковому етапі опонент повинен бути по зубах, з тих, хто не здатен сильно опиратись. У гру "гірникам" потрібно було входити плавно. Як на мене, у Шахтаря все вийшло, і Каштру задіяв у цьому процесі максимум виконавців.

Відсутність капітанської пов'язки в Тайсона? Кожен зробив свій вибір. Тайсон хоче піти, а Шахтар захищає себе як може. Керівництво "гірників" дає всім зрозуміти: клуб повинен бути понад усе", – поділився Шелаєв у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Лех (1:0) на першому спарингу, а Тайсон провів гру без капітанської пов'язки.

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