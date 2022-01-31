Шахтер встречается с сербской Црвеной Звездой в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Матч Шахтер – Црвена Звезда стартует в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на Shakhtar TV на официальном сайте дончан, в мобильном приложении FC Shakhtar, а также на этой странице благодаря YouTube.

Шахтер уже провел два контрольных матча на сборах – после разгрома Вольфсберга "горняки" расписали нулевую ничью с Мариуполем.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио – Нерес, Педриньо, Мудрик – Мораес.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Витао, Винисиус, Корниенко, Бондарь, Фарина, Антонио, Тете, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Фернандо.

Шахтер не сумел дожать Мариуполь – "горняки" упустили колоссальное преимущество, азовцы играли в стиле УПЛ