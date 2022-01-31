Шахтар зустрічається з сербською Црвеною Звездою в рамках підготовки до відновлення сезону.

Матч Шахтар – Црвена Звезда стартує на о 16:00 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на Shakhtar TV на офіційному сайті донеччан, в мобільному додатку FC Shakhtar, а також на цій сторінці завдяки YouTube.

Шахтар вже провів два контрольні матчі на зборах – після розгрому Вольфсберга "гірники" розписали нульову нічию з Маріуполем.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Нерес, Педрінью, Мудрик – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Вітао, Вінісіус, Корнієнко, Бондар, Фарина, Антоніо, Тете, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Фернандо.

Шахтар не зумів дотиснути Маріуполь – "гірники" змарнували колосальну перевагу, азовці грали в стилі УПЛ