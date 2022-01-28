Товарищеский матч

Шахтер – Мариуполь – 0:0

Команде Роберто Де Дзерби пришлось экстренно вносить коррективы в программу подготовки на зимнем сборе. Планировалось, что сегодня "горняки" сыграют против солигорского Шахтера. Однако сутки назад игру с белорусами отменили. Текущий лидер УПЛ оперативно подыскал замену. Ею стала еще одна отечественная команда – Мариуполь. Для Шахтера этот матч стал вторым на тренировочных сборах в Турции. Накануне дончане разгромили австрийский Вольфсберг со счётом 4:1. В свою очередь, Мариуполь до сегодня спаррингов не проводил.

Шахтер отпустил 3 игроков на сборы с Мариуполем

Матч состоял из двух таймов по 40 минут. До перерыва мы могли наблюдать классику УПЛ – скучно, медленно, безынициативно... Со старта Де Дзерби выпустил легионерский состав, разбавленный Бондаренко и Матвиенко. Именно Николай стал автором самого опасного момента. После подачи с углового центрбек бил головой, направив мяч рядом с дальней штангой. Мариуполь плотно сидел у своих ворот и даже не думал об атаке. Возможно, Остап Маркевич не сказал своим ребятам, что за ничьи на сборах очки не начисляют... Если без шуток, то мы просто убедились, почему азовцы завершили первую половину сезона на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

На вторую половину Шахтер вышел совершенно другим составом, в котором преобладали украинцы (если учитывать Мораеса). Оппонент Де Дзерби себе такого позволить не мог. В запасе Мариуполя было всего семь футболистов, поэтому Маркевичу нужно было распределить ресурсы более рационально. Хотя на поле появились новые имена, но ситуация осталась такой же. Активность Мудрика ничем конкретным не завершалась, а на противоположном фланге Винисиусу не хватало поддержки партнеров. Лишь на 75-й минуте возник по-настоящему опасный момент. Конечно, у ворот Мариуполя. Классно в дальний угол пробивал Судаков. На добивании были Тете и Мораес. Гальчук продемонстрировал настоящие чудеса реакции.

На последних минутах у Шахтера было еще несколько шансов. После ряда угловых Мораес бил из пределов вратарского – снова Гальчук спас. Очередной прорыв Мудрика остановили защитники. На этом все. Свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью. Хочется верить, что на ход матча повлияла нагрузка. Утром обе команды провели полноценные тренировки. Шахтер следующий спарринг проведет 31 января против Црвены Звезды, а Мариуполь 29 числа сыграет с Вождовацом.

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