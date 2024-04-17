"У літнє вікно він матиме великі шанси перейти у один з топ-клубів. У нас були контакти з великими клубами. Деякі з них не ведуть переговори безпосередньо, але вже вивчають літню ситуацію. Він обов'язково перейде до якомога кращого європейського клубу. Коли в понеділок я був на матчі Челсі – Евертон, багато хто питав мене про Судакова.

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У січні я сказав Наполі, що вони можуть придбати його за 50 мільйонів євро плюс бонуси. Вони запропонували 40 мільйонів євро, але я сказав їм, щоб вони закривали угоду зараз або програють. Це був унікальний шанс.

Влітку це вже буде не 50 мільйонів євро. Тепер у них не буде шансу підписати Судакова, бо нас шукає багато інших клубів. Найцікавіше очікується з боку англійських клубів. Для мене він стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу.

Ми не хочемо, щоб клуби-покупці вибивали якісь знижки, бо ми перебуваємо у стані війни. Мудрик був прикладом, що ми достатньо сильні", – цитує Палкіна Evening Standard.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?