Грузинський захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе близький до переходу у Шахтар, повідомляє Georgian Footy.

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За інформацією джерела, перемовини між грузинською та донецькою командами пішли у позитивному напрямку, тому вже найближчим часом може бути оголошено про трансфер. Зазначається, що український клуб викладе за гравця близько 700 тисяч євро.

Нагадаємо, 19-річний Лацабідзе – вихованець тбіліського Динамо. До основи приєднався влітку 2023-го (минулого сезону більшість матчів відіграв за резервну команду). Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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