Возвращение на бразильский рынок привело к серьезным трансферным расходам Шахтера.

"Горняки" продолжают бороться за подписание 20-летнего вингера Кевина из Палмейраса, утверждает Portal do Palmeirense.

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Шахтер предложил 10+4 млн евро, но бразильский клуб отказался. Руководство "вердао" хочет выручить не менее 15 млн евро, имея 70% прав на игрока. Transfermarkt оценивает Кевина гораздо дешевле – 4 млн.

Добавим, что талант Палмейраса провел всего 11 матчей и забил один гол на взрослом уровне. Статистика за молодежную команду "вердао" – 15+6 в 42 поединках.

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