Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы

Донецкий Шахтер примет лиссабонскую Бенфику в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер – Бенфика

20 февраля, 19:55. Харьков, ОСК Металлист

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландія)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После двухмесячного перерыва Большой футбол наконец возвращается в Украину. Последний отечественный представитель в еврокубках – донецкий Шахтер – уже на первой стадии плей-офф Лиги Европы встретится с серьезным оппонентом. Лиссабонская Бенфика, как и "горняки", стала неудачником группового этапа Лиги чемпионов. К тому же, турнирное падения "орлов" было громче, поскольку квартет португальского гранда был значительно ровнее. Однако, Бенфика умудрилась пропустить вперед РБ Лейпциг и Лион.

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Это, однако, не делает Шахтер фаворитом противостояния. Против донетчан – традиционно для украинских клубов – климатические условия. Последний официальный матч подопечные Луиша Каштру сыграли еще 14 декабря. С тех пор "горняки" провели 8 спаррингов в рамках двух турецких сборов, а также встретились в секретном контрольном поединке (ни о составе Шахтера, ни об авторах голов ничего неизвестно) с Волынью. Результаты и игра "оранжево-черных" откровенно не впечатлили. Донецкий клуб сыграл вничью со скромными Войводиной (1:1) и Сеннерюском (2:2), тяжело выглядел в матчах с Лехом (1:0), Словацко (1:0) и Вентспилсом (1:0). Словенской Олимпии "горняки" забили трижды в последние 10 минут, а середняку ​​сербского первенства Пролетеру вообще проиграли (0:1).

Бенфика к противостоянию с Шахтером тоже подходит со смешанными эмоциями. Ребята Бруно Лаге имеют 3-матчевую серию без побед во всех турнирах и позволили Порту приблизиться к себе на вершине турнирной таблицы Примейры. Правда, у лиссабонцев есть один козырь. После Рождества "орлы" уже успели сыграть 10 официальных матчей. Насколько бы полезными ни были спарринги, но по своей интенсивности они никогда не сравнятся с поединками с высоким уровнем турнирной мотивации. Тем более, когда в соперниках мощные Брага, Порту и Спортинг, а не второсортные середняки.

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Бруно Лаге

Бенфика играет сама и позволяет играть сопернику. "Орлы" спокойно отдают контроль над территорией, если соперник проявляет такую ​​инициативу. Команда Лаге пытается играть широко с активным применением флангов. Крайние защитники идут вперед, а к паре центрбеков опускается один из опорных хавов, чтобы начать переход к атаке. У лиссабонцев есть индивидуально сильные исполнители, которые вскоре могут пойти на повышение в топ-5 чемпионатов. Те же представители центра обороны Диаш и Ферру, левый латераль Гримальдо находятся на радарах европейских грандов. Акцент на фланговых комбинациях часто провоцирует трудности для Бенфики при контратаках. "Орлы" теряются при активном прессинге и физическом давлении. Но беда в том, что Шахтер с этим подходом имеет большие проблемы.

Интересные факты

Шахтер и Бенфика встречались на групповом этапе ЛЧ сезона 2007/08. Тогда соперники обменялись выездными победами (1:2 – в Донецке, 0:1 – в Лиссабоне).

Вратарь донетчан Андрей Пятов тогда сыграл в обоих поединках.

"Горняки" против португальских клубов играют с переменным успехом (+3, =3, -3).

Бенфика 5 раз играла в Украине и ни один матч не закончила ничьей (3 победы, 2 поражения).

Лиссабонцы выиграли 4 из четырех последних матчей против украинских команд.

Шахтер – Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают Шахтер. Поставить на победу "горняков" в первом матче 1/16 финала можно с коэффициентом 2,30. Вероятный успех Бенфики оценивается баллом 3,00. Возможность ничьей оценивается баллом 3,40.

Похожие коэффициенты предлагают и австрийцы из Bwin. Потенциальный успех донетчан ими оценивается баллом 2,35. На победу Бенфики ставки принимаются с коэффициентом 2,90. В ничью верят меньше – 3,30.

Кадровая ситуация

Травмированные: Соломон – Алмейда, Жардел, Габриэл

Дисквалифицированные: Додо – Вайгль

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бенфика

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тете, Тайсон – Мораес

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци, Флорентину, Таарабт, Серви – Рафа Силва, Карлос Винисиус

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Донецкий Шахтер в течение месяца-полтора имел возможность целенаправленно готовиться к противостоянию с Бенфикой. Зато лиссабонцы вынуждены были решать задачи во внутренних турнирах. Это плюсы и минусы для обеих команд одновременно. Зимняя пауза для "горняков" не сделала их безусловным аутсайдером противостояния. Именно поэтому ничья в первом матче 1/16 финала будет выглядеть закономерным результатом.

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