"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького

Адель Таарабт нарешті подорослішав. Один з найталановитіших гравців своєї генерації відродився у 30, після тривалого поневіряння. Шахтар має бути обережним.

"Таарабт більше не гратиме за Бенфіку. Ми маємо справу з винятковим талантом, але його підводять деякі речі. Він приїхав з зайвою вагою – близько 6 кг". Президент лісабонського клубу Луїс Феліпе Вієйра зробив рішучу заяву через рік після підписання марокканського хавбека. На той момент проблемний футболіст не провів жодного офіційного поєдинку за першу команду "орлів". Це був тотальний провал колись мегаперспективного африканця, якого величали "новим Зіданом". Той, хто цілив на велику зірку, міг похвалитись жалюгідними 8-ма матчами за дубль чемпіона Португалії. Тоттенхем, КПР, Фулхем, Мілан – жодна з цих команд так і не зуміла привести до тями вихованця Ланса. Володіючи феноменальними здібностями, він вперто та систематично занедбував багатообіцяючу кар’єру.

Таарабт: Будемо напружено працювати, аби перемогти Шахтар

Адель торкнувся дна. "Я не розумію, як йому вдалось упустити стільки можливостей", – бідкається Вієйра. Зрештою, сам гравець зізнається, що роками розтринькував власний талант: "Мені не подобається розповідати про себе, але багато хто говорить, що я міг виступати за Барселону або Реал. Лука Модріч промовив це у нашій особистій розмові. Все, що зі мною відбувалось – моя провина. Я не маю права звинувачувати інших".

Adel Taarabt | King of the Streets



"What's my favorite skill? Nutmegs." A world-beater in terms of pure entertainment value. The man who enjoys pannas more than goals.



The streets will never forget you, Adel. pic.twitter.com/my9iprV7gS — Maghrib Foot (@MaghribFoot) May 28, 2019

Перебравшись з Ланса у Тоттенхем (2007), Таарабт викликав шалений ажіотаж на старенькому Вайт Харт Лейн. Чимало його нових партнерів не могли повірити власним очам – божественна робота з м’ячем і унікальна пластика викликали неминучі порівняння з легендарним французом. "Я думав, що ми підписали Зідана. Ніколи не бачив чогось схожого на футбольному полі. Він витворяв неймовірні речі", – запевняє екс-хавбек "шпор" Джермейн Дженас. Тодішній наставник лондонців Харрі Реднапп з роззявленим ротом спостерігав за марокканцем на тренуваннях, називаючи його майбутнім Тоттенхема, але вже через декілька років змінив свою думку на 180 градусів.

"Адель – найгірший професіонал, з яким мені доводилось працювати", – заявив Реднапп після того, як доля вкотре звела обох, цього разу в КПР. Таарабт блискуче провів дебютний сезон у складі "рейнджерів" (2010/11), записавши собі до активу 19 м’ячів у 44-х поєдинках, але проблеми з дисципліною не дозволили розвинути успіх. Його результативність помітно знизилась: 7 голів за два наступні роки стали вироком для недавнього лідера. Далі – безуспішні оренди в Фулхем і Мілан.

Рятувати африканського чарівника, який відверто пустився берега, взялась Бенфіка. Щоб переконати КПР відпустити Таарабта на да Луж вистачило 3 млн євро. Щоправда, лісабонцям довелось прийняти досить серйозні, як для себе, фінансові вимоги зіркового новачка – 2,3 млн євро у рік перетворили його у третього найбільш високооплачуваного гравця команди. Абсурдність ситуації полягає у тому, що за перші півтора року він не відіграв жодної хвилини в основі "орлів", хоча й сидів на великій зарплаті.

Зайва вага та недотримання режиму перекреслили все, за що боровся президент. Вієйра дає зрозуміти злісному порушнику, що далі так тривати не може і відправляє його в оренду на Луїджі Ферраріс. У футболці Дженоа марокканець провів 29 неповних матчів, відзначившись 2-ма голами та 5-ма асистами. "Грифони", звісно ж, очікували більшого, тож через 18 місяців повернули Аделя в Португалію, не скориставшись правом викупу.

У Лісабоні йому без зайвих докорів сумління повернули колишню принизливу роль – гравця дубля. "Я тренуюсь, тренуюсь, а він не дає мені шансів", – неодноразово жалівся Таарабт на тренера Руя Віторію. Саме відставка останнього по завершенні кампанії 2018/19 відкрила перед марокканцем нові перспективи. Це було довгоочікуване "воскресіння", як писала піренейська преса. 30 березня 2019-го, через три роки та дев'ять місяців після підписання контракту, він дебютував за Бенфіку перемогою проти Тондели (1:0). "Майстерність Таарабта і бажання Бруно Лаге змусили мене змінити позицію", – зізнається Вієйра.

Новий керманич не вагався ні секунди: "Стартовий склад визначають самі футболісти власною роботою на тренуваннях". Адель був зобов’язаний використати фантастичну можливість. Нарешті у нього повірили. "Бенфіка – найкраще, що зі мною відбувалось. Мені знадобилось три роки на адаптацію, але тепер я розумію значення слова професіонал. Ніколи в житті я не працював настільки наполегливо, позбувся 10-11 кілограм. Я завжди був хорошим хлопцем, але трохи губився. Тут я розвиваюсь як людина та футболіст", – розповідає Таарабт в інтерв’ю Four Four Two. Він справді сильно трансформувався на да Луж. Якщо раніше його називали "новим Зіданом", то зараз Лаге ліпить нового Хабі Алонсо. Марокканець більше працює на оборону, створюючи для команди хороший захисний баланс. "Той, хто збирається конкурувати з ним, повинен бути готовим на сто відсотків. Адель не дозволяє нікому перевести подих як на тренуваннях, так і під час матчів", – вихваляє свого підопічного Лаге.

Adel Taarabt vs. Belenenses:



From nutmegs and flicks to a composed defensive midfielder. Taarabt's transformation has been astonishing, especially considering his tough time in Portugal. Against Belenenses he was all over the pitch. Man of the Match. pic.twitter.com/wZ1ar7GdlX — Maghrib Foot (@MaghribFoot) February 2, 2020

Таарабт святкував друге взяття ворті Белененсеша, немов підліток. У це важко повірити, але він чекав близько 5-ти років, щоб провести дебютний гол за Бенфіку. Якщо точніше – 1694 дні. Його останній м’яч в офіційних поєдинках датувався 25 жовтня 2017-го, коли Дженоа вдома поступився Наполі (2:3). Трохи раніше відроджений марокканець запам’ятався знущальним фінтом у матчі Ліги чемпіонів проти Зеніта (3:0). УЄФА визнав його "фокус" проти Єрохіна моментом дня. Найкраща версія Таарабта з’явилась акурат перед протистоянням з Шахтарем в Лізі Європи. Він регулярно виходить на поле та робить солідний внесок у космічну серію "орлів" – 16 перемог поспіль у чемпіонаті Португалії. "Новий Зідан" нарешті побачив світло да Луж.

Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького