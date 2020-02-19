Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Бруно Лаге

Главный тренер Бенфики Бруно Лаге поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Конечно, мы не можем скрывать, что последние результаты не такие, на какие мы рассчитывали. Не льзя сказать, что проблема в отдельных игроках. Мы пропустили все эти голы и потеряли очки из-за проблем всего коллектива. Бенфика – это команда, коллектив, а не отдельные игроки. Мы будем готовы к завтрашнему матчу. Мы не оглядываемся назад.

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В жизни может случиться всякое. Мы не рассчитывали потерять 6 очков в чемпионате Португалии. Это незапланированные потери. У нас хорошая команда. В этот сложный момент нужно продемонстрировать, насколько мы хорошие игроки, и являемся мужчинами.

Шахтер в последнее время хорошо выступает в еврокубках и демонстрирует хорошие результаты. Против них будет сложно играть, но мы постараться показать свои лучшие качества. У Луиша Каштру есть свое мнение об игре Бенфики, он анализировал ее и заметил в ней слабости. Но и мы тоже знаем о своих проблемах и знаем, как их исправить. В конце концов, при любой схеме у соперника будут возникать моменты.

У Бенфики очень напряженный график. Обычно у нас всего три дня на подготовку к следующему матчу. В игре против Шахтере мы не будем кардинально менять свой стиль. Усталость может сказаться на результатах, но мы будем продолжать в своем стиле. Мы до сих пор лидируем в чемпионате Португалии.

Дойти до финала Лиги Европы? Мы смотрим вперед и наша задача – побеждать. Мы тщательно готовимся к каждому матчу. Да, у нас были определенные неудачи, но мы вышли в финал национального Кубка, до сих пор лидируем в чемпионате и мы попробуем дойти до финала ЛЕ и победить там. Кто бы ни вышел завтра в составе Бенфики, для нас важно, чтобы это были динамические, скоростные игроки. У нас много творческих и качественных исполнителей. В то же время мы примерно знаем, чего ожидать от Шахтера и как ему противостоять.

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Также хочу вспомнить ситуацию, которая произошла с Марегой. К сожалению, расизм до сих пор является частью нашего мира. В прошлом году подобное случилось здесь с Тайсоном. Мы начинаем реагировать только тогда, когда все становится явным. Нужно уделять внимание воспитанию, чтобы такого не происходило", – сказал Бруно Лаге.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже завтра, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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