Шахтер проводит второй матч против Зари за четыре дня. Первый прошел в рамках встречи 10-го тура, которую пришлось перенести на весну – донетчане отпраздновали победу со счетом 3:1, реализовав численное преимущество во втором тайме. Звучит красиво, не правда ли?

Выцарапанная победа Шахтера в видеообзоре матча с Зарей – 3:1

В реальности донетчанам было намного тяжелее. Так, они вышли вперед на 30-й минуте вследствие кросса Азарова на дальнюю штангу и замыкания Сикана. До этого эпизода Шахтер ничего особенного не создал – да и после тоже. В первый час встречи, кроме взятия ворот, вспоминается только эпизод с двумя заблокированными ударами на линии вратарской.

Даже оставшись в большинстве, Шахтер не сделал выводов, а потом случился пропущенный выход один на один, 1:1 и качели. Кто знает, чем завершился бы поединок, если бы не появление Траоре – Лассина за четыре минуты выполнил два ассиста, чем и принес победу. Она имела огромное значение для "оранжево-черных", ведь отрыв от Динамо составляет всего одно очко.

Такой неубедительный сценарий стал типичным для Шахтера в весенней части сезона. Относительно случайный ранний гол, абсолютно равная игра минуты до 60-й (без моментов или с несколькими моментами соперника), а затем гол-два на классе в эндшпиле – или же отсутствие голов с нервным завершением. Так было и с Ворсклой (1:0), и Кривбассом до удаления, и с Колосом в первом тайме, и даже при разгроме Оболони.

С одной стороны, Шахтер следует отметить за чемпионский характер, ведь команда побеждает, несмотря на любые сложности. С другой, проблемы в футболе подопечных Марино Пушича от этого факта не исчезают. Команда при позиционном наступлении держится на проявлениях индивидуального мастерства, а наигранные на сборах комбинации возникают только время от времени.

"Горняки" уже обожглись на Александрии, однако там помогла техническая ошибка. Как показал матч против Зари, новая осечка не такая уж и нереальная. Между тем, терять очки Шахтеру нельзя – Динамо висит на хвосте и готово отобрать первую позицию.

Заря же неслучайно выдала хороший матч против Шахтера. Весной подопечные Юрия Коваля потерпели только три поражения – все от грандов, причем только однажды луганчане выглядели слабо. Кроме этого, они победили Ворсклу, Минай, Металлист 1925 и Черноморец с суммарным счетом 6:1, а в матче с СК Днепр-1 удалось закамбечить с 0:2 до 2:2. Ну и о ничьей с Александрией следует не забывать.

И знаете что? В большинстве случаев результаты были справедливыми. Футбол Зари даже можно назвать симпатичным – и это действительно был футбол с внушительным количеством моментов, а не легкая атлетика. Как следствие, Заря оторвалась от зоны переходных матчей на 6 очков при игре в запасе, а до топ-7 не хватает всего 6 зачетных баллов. И Заря соответствует уровню топ-7.

Вот только сегодня дать бой Шахтеру будет намного труднее. Юрий Коваль не может рассчитывать на двух лидеров обороны и ключевого нападающего. Особенно страшной ситуация является в центре обороны – Боль травмирован, Снурницын отстранен из-за нежелания переподписывать контракт, а больше центрбеков нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Боль (Заря)

Дисквалифицированные: Зубков – Батагов, Герреро, Джордан

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко – Швед, Крыськив, Судаков, Кевин – Траоре

Заря: Сапутин – Бутко, Нваэзе, Токарь, Жуниньо – Яцык, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Ндур

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Заря не смогла зацепиться за очки с Шахтером даже в оптимальном составе, а сейчас команде придется играть чуть ли не полурезервом. Вообще при всей симпатичности луганчан, в их футболе чувствуется потолок возможностей – и гранды явно находятся выше.

Учитывая вышеупомянутые факторы, ставим на победу донетчан.

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