Шахтар проводить другий матч проти Зорі за чотири дні. Перший пройшов у рамках зустрічі 10-го туру, яку довелося перенести на весну – донеччани відсвяткували перемогу з рахунком 3:1, реалізувавши чисельну перевагу в другому таймі. Звучить красиво, чи не так?

Видряпана перемога Шахтаря у відеоогляді матчу з Зорею – 3:1

В реальності донеччанам було набагато важче. Так, вони вийшли вперед на 30-й хвилині внаслідок кросу Азарова на дальню стійку та замикання Сікана. До цього епізоду Шахтар нічого особливого не створив – та і після теж. У першу годину зустрічі, крім взяття воріт, пригадується тільки епізод з двома заблокованими ударами на лінії воротарського.

Навіть залишившись у більшості, Шахтар не зробив висновків, а потім стався пропущений вихід віч-на-віч, 1:1 і гойдалки. Хтозна, чим завершився б поєдинок, якби не поява Траоре – Лассіна за чотири хвилини виконав два асисти, чим і приніс перемогу. Вона мала величезне значення для "помаранчево-чорних", адже відрив від Динамо становить всього одне очко.

Такий непереконливий сценарій став типовим для Шахтаря у весняній частині сезону. Відносно випадковий ранній гол, абсолютно рівна гра хвилини до 60-ї (без моментів або з кількома моментами суперника), а потім гол-два на класі в ендшпілі – або ж відсутність голів з нервовим завершенням. Так було і з Ворсклою (1:0), і Кривбасом до вилучення, і з Колосом у першому таймі, і навіть при розгромі Оболоні.

З одного боку, Шахтар слід відзначити за чемпіонський характер, адже команда перемагає, попри будь-які складнощі. З іншого, проблеми у футболі підопічних Маріно Пушіча від цього факту не зникають. Команда при позиційному наступі тримається на проявах індивідуальної майстерності, а награні на зборах комбінації виникають тільки час від часу.

"Гірники" вже обпеклися на Олександрії, однак там допомогла технічна помилка. Як показав матч проти Зорі, нова осічка не така вже й нереальна. Між тим, втрачати очки Шахтарю не можна – Динамо висить на хвості й готове відібрати першу позицію.

Зоря ж невипадково видала хороший матч проти Шахтаря. Навесні підопічні Юрія Коваля зазнали тільки трьох поразок – усі від грандів, причому тільки одного разу луганці виглядали слабко. Крім цього, вони перемогли Ворсклу, Минай, Металіст 1925 і Чорноморець із сумарним рахунком 6:1, а у матчі з СК Дніпро-1 вдалося закамбечити з 0:2 до 2:2. Ну і про нічию з Олександрією слід не забувати.

І знаєте що? У більшості випадків результати були справедливими. Футбол Зорі навіть можна назвати симпатичним – і це дійсно був футбол зі значною кількістю моментів, а не легка атлетика. Як наслідок, Зоря відірвалася від зони перехідних матчів на 6 очок при грі в запасі, а до топ-7 бракує всього 6 залікових балів. І Зоря відповідає рівню топ-7.

От тільки сьогодні дати бій Шахтарю буде набагато важче. Юрій Коваль не може розраховувати на двох лідерів оборони та ключового нападника. Особливо страшною ситуація є в центрі оборони – Боль травмований, Снурніцин відсторонений через небажання перепідписувати контракт, а більше центрбеків немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Боль (Зоря)

Дискваліфіковані: Зубков – Батагов, Герреро, Джордан

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Бондаренко – Швед, Криськів, Судаков, Кевін – Траоре

Зоря: Сапутін – Бутко, Нваезе, Токар, Жуніньйо – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Ндур

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Зоря не змогла зачепитись за очки з Шахтарем навіть в оптимальному складі, а зараз команді доведеться грати ледь не напіврезервом. Взагалі при всій симпатичності луганців, у їхньому футболі відчувається стеля можливостей – і гранди явно перебувають вище.

З огляду на вищезазначені фактори, ставимо на перемогу донеччан.

Динамо і ван Леувен потребують один одного, або Як опинитися у своїй тарілці, не зважаючи на Шахтар