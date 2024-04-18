Герреро мог выводить Зарю вперед уже на первых минутах, но кипер Шахтера среагировал на удар с острого угла. В середине тайма Сикан головой замкнул навес на дальнюю штангу и распаковал ворота луганчан. Заря имела шанс забить в раздевалку, но Ризнык в падении снял мяч с ноги Антюха.

Шахтер переиграл Зарю – луганчане закамбечили в меньшинстве, замены Пушича спасли чемпионский отрыв от Динамо

После перерыва номинальные хозяева остались в меньшинстве – Джордан заработал второй "горчичник". Несмотря на некомплект Заре удалось восстановить статус-кво и команда до последнего держалась за ничью. Однако точный удар Бондаренко за 4 минуты до завершения основного времени с линии штрафной и эффектная точка от Невертона сняли вопрос о победителе.