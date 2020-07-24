toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Вольфсбург: тренер "волков" рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы

00:00 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: тренер "волков" рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы
Вольфсбург / ФК Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Шахтера.

 

"Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер и выйти в мини-турнир Лиги Европы.

Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы

У нас будет всего 10 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу в сезоне. Нужно вернуться к футбольным будням", – сказал Гласнер в комментарии изданию TV6.

К слову, Вольфсбург уже 25 июля возобновит тренировки, а 5 августа состоится матч с Шахтером в Киеве.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы "горняки" обыграли "волков" на выезде со счетом 2:1.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

blog_ava
Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером
23 июля
17286
Теги
Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Оливер Оливер Гласнер Шахтер - Вольфсбург
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
47
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук