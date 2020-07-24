Шахтер – Вольфсбург: тренер "волков" рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Шахтера.

"Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер и выйти в мини-турнир Лиги Европы.

Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы

У нас будет всего 10 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу в сезоне. Нужно вернуться к футбольным будням", – сказал Гласнер в комментарии изданию TV6.

К слову, Вольфсбург уже 25 июля возобновит тренировки, а 5 августа состоится матч с Шахтером в Киеве.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы "горняки" обыграли "волков" на выезде со счетом 2:1.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут