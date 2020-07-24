Шахтар – Вольфсбург: тренер "вовків" розповів про підготовку до матчу Ліги Європи

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Зробимо все можливе, щоб обіграти Шахтар і вийти в міні-турнір Ліги Європи.

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У нас буде всього 10 днів, щоб підготуватися до першого офіційного матчу в сезоні. Потрібно повернутися до футбольних буднів", – сказав Гласнер у коментарі виданню TV6.

До слова, Вольфсбург вже 25 липня відновить тренування, а 5 серпня відбудеться матч з Шахтарем у Києві.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" обіграли "вовків" на виїзді з рахунком 2:1.

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