Шахтер – Вольфсбург: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"Конечно, удаление игрока поставило нас в сложную ситуацию, у соперника было еще достаточно времени. Но потом они тоже потеряли игрока. Вольфсбург любит делать много навесов в штрафную, куда забегает много игроков, но наши футболисты правильно действовали в штрафной и были сегодня фантастическими. С чем их поздравляю.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я бы не унижал уровень чемпионата Украины и не сравнивал его с еврокубками. Повсюду у нас есть достойные оппоненты. В этом сезоне в Европе мы проиграли только два матча – Манчестер Сити и Аталанте. Я всегда говорю своим игрокам, что они имеют необходимые качества, чтобы играть против любого соперника на любом стадионе мира. Для нас главное – радовать руководство клуба и наших болельщиков", – подытожил Каштру на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы соперником Шахтера станет победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты