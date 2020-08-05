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Шахтер – Вольфсбург: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

23:06 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер "горняков" после победы над Вольфсбургом заявил, что его команда способна достойно противостоять любому сопернику на любом стадионе мира.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

"Конечно, удаление игрока поставило нас в сложную ситуацию, у соперника было еще достаточно времени. Но потом они тоже потеряли игрока. Вольфсбург любит делать много навесов в штрафную, куда забегает много игроков, но наши футболисты правильно действовали в штрафной и были сегодня фантастическими. С чем их поздравляю.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я бы не унижал уровень чемпионата Украины и не сравнивал его с еврокубками. Повсюду у нас есть достойные оппоненты. В этом сезоне в Европе мы проиграли только два матча – Манчестер Сити и Аталанте. Я всегда говорю своим игрокам, что они имеют необходимые качества, чтобы играть против любого соперника на любом стадионе мира. Для нас главное – радовать руководство клуба и наших болельщиков", – подытожил Каштру на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы соперником Шахтера станет победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты

Источник: Футбол 24
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Шахтер – Вольфсбург: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы – как это было
19:55
26801
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Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Вольфсбург Главное Луиш Луиш Каштру
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